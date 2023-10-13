https://news.day.az/politics/1606233.html МВД и Агентство по разминированию предупреждают граждан
МВД и Агентство по разминированию предупреждают граждан
Министерство внутренних дел (МВД) и Агентство по разминированию Азербайджана еще раз призывают граждан быть ответственными и не заходить на опасные территории.
Как сообщили в пятницу Day.Az в МВД, в обращении говорится, что каждый шаг в опасных зонах может повлечь за собой фатальные последствия.
"Давайте поддержим противоминную деятельность, придерживаясь следующих рекомендаций: не заходить в опасные и незнакомые места, использовать только дороги повседневного пользования, остерегаться препятствий на дороге или тропе, не прикасаться к неизвестным предметам. Подумайте о себе и своих близких", - подчеркивается в обращении.
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