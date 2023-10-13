МВД и Агентство по разминированию предупреждают граждан

Министерство внутренних дел (МВД) и Агентство по разминированию Азербайджана еще раз призывают граждан быть ответственными и не заходить на опасные территории.

Как сообщили в пятницу Day.Az в МВД, в обращении говорится, что каждый шаг в опасных зонах может повлечь за собой фатальные последствия.

"Давайте поддержим противоминную деятельность, придерживаясь следующих рекомендаций: не заходить в опасные и незнакомые места, использовать только дороги повседневного пользования, остерегаться препятствий на дороге или тропе, не прикасаться к неизвестным предметам. Подумайте о себе и своих близких", - подчеркивается в обращении.