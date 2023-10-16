Хроника Победы: армянская армия теряет технику и бежит с поля боя

В течение дня 15 октября и в ночь на 16 октября 2020 года оперативная обстановка на Агдере-Агдамском и Физули-Гадрутском направлениях фронта оставалась напряженной. По сообщению Минобороны, противник обстрелял ракетами, артиллерией и минометами позиции наших подразделений в освобожденных от оккупации Джебраильском и Гадрутском направлениях, а также села близ линии фронта.

Ночью противник пытался активизироваться на некоторых направлениях фронта. Наши войска подавили активность противника, и он понес большие потери.

В результате предпринятых Азербайджанской армией действий, на разных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 2 танка Т-72, 1 РСЗО БМ-21 "Град", 5 Д-30 гаубиц-пушек, 2 ЗСУ-23-4 "Шилка" и 8 единиц автомобильной техники противника с боеприпасами.

Согласно полученной информации, на оборонительной линии 18-й мотострелковой дивизии вооруженных сил Армении были зафиксированы случаи массового дезертирства военнослужащих и призывников. С целью недопущения этого правительство Армении установило комендантские посты военной полиции на автомобильных дорогах населенных пунктов Горус и Туршсу.

Среди личного состава, занявшего позиции на оборонительной линии 5-го горнострелкового полка, есть много убитых и раненых. В подразделениях полка не хватает продовольствия и боеприпасов.

В результате уничтожения автомобильной техники, перевозящей добровольцев на оборонительную линию 10-го полка, имеются убитые и раненые. Отступавший противник оставил на позициях большое количество автомобильной и бронированной техники, и бежал. На оборонительной линии 9-го мотострелкового полка уничтожена артиллерийская батарея, а также ранен заместитель командира полка. Стало известно, что часть наемников, прибывших на территорию Нагорного Карабаха, отказалась вступать в бой.

"Доблестная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Хырманджыг, Агбулаг, Ахуллу Ходжавендского района. Да здравствует Азербайджанская Армия! Карабах - это Азербайджан!", - написал на своей официальной странице в Twitter Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

16 октября Президент Азербайджана дал интервью турецкому телеканалу "А-Haber". В интервью он, в частности, отметил: "Восстановление территориальной целостности является для нас задачей номер один. Для того, чтобы добиться этого, мы приложили большие усилия - политические, экономические, дипломатические, военные. Наша армия фактически была сформирована заново. Сегодня потенциал нашей армии видит весь мир. По предоставленной мне информации, военные специалисты некоторых развитых стран также уже изучают наш опыт. Я уверен, что этот опыт будет отражен и в книгах, и в исследованиях. Поэтому, оставаясь приверженными пути моего отца, мы выполняем эту почетную миссию. Иншаллах, мы завершим ее до конца".

16 октября вооруженные силы Армении, грубо нарушая гуманитарный режим прекращения огня, начиная с утренних часов, обстреливали территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Агджабединского и Физулинского районов.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики обнародовала статистику преступлений против мирного населения, совершенных в результате провокаций Армении с 27 сентября до 11.00 16 октября. По данным ГП, в результате обстрела вооруженными силами Армении наших населенных пунктов из тяжелых артиллерийских установок и ракетных систем число погибших среди гражданского населения достигло 47, а пострадавших - 222. В том числе, в результате интенсивного артиллерийского и ракетного обстрела армянской армии нанесен ущерб 1669 домам, 84 многоквартирным зданиям и 301 гражданскому объекту.

16 октября министерство обороны сообщило о выпущенной накануне ВС Армении с территории оккупированного Губадлинского района оперативно-тактической ракеты. Ракета разорвалась на территории Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики. Мирные жители и гражданские объекты не пострадали.

Министерство обороны распространило видеокадры из освобожденных от оккупации сел Ходжавендского района.

Министерство обороны Азербайджанской Республики поделилось видеокадрами из освобожденного от оккупации поселка Гадрут.

16 октября на пограничных заставах Чахирли и Махмудлу в освобожденном Джебраильском районе был поднят государственный флаг Азербайджанской Республики. Также была организована торжественная церемония по случаю начала несения служебно-боевой деятельности этих пограничных застав.