В парламенте Азербайджана проходит конференция, посвященная 100-летию Гейдара Алиева

В комитете Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по труду и социальной политике проходит научно-практическая конференция на тему "Гейдар Алиев - 100: современный Азербайджан - государство социального благоденствия и социальной справедливости".

Как сообщает Day.Az, в конференции принимают участие министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, представители соответствующих комитетов Милли Меджлиса, центральных органов исполнительной власти и высших учебных заведений.

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