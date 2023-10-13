Москва готова оказать содействие в подписании мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.

"Все это время в трехстороннем формате Россия - Азербайджан - Армения велась кропотливая работа, нацеленная на нормализацию отношений между двумя столицами - Баку и Ереваном. Российские миротворцы добросовестно выполняли свою миссию в Карабахе в рамках тех полномочий, которые у них были", - отметил Президент РФ.

В.Путин указал, что сейчас на повестке дня стоит подготовка мирного договора между Азербайджаном и Арменией для окончательного решения конфликта. "Российская сторона, безусловно, готова оказать нашим партнерам в этом всемерное содействие. В частности, согласны и с организацией в Москве переговоров, если потребуется, в каком угодно формате. Для начала - экспертов и министров иностранных дел Азербайджана и Армении. И, конечно, будем способствовать тому, чтобы эти переговоры завершились достижением мирного договора, который подпишут лидеры этих стран", - сказал глава российского государства.