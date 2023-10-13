Председательство в СНГ перейдет Таджикистану в 2025 году.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в заявлении для прессы генсек СНГ Сергей Лебедев по итогам заседания Совета глав государств СНГ в Бишкеке.

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