Песков оценил позицию Баку как "весьма конструктивную"

В Кремле оценивают как "весьма конструктивную" позицию Баку по вопросу подписания мирного договора с Ереваном, от Армении реакция пока не поступила, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"У Баку весьма конструктивная позиция на этот счет, Ереван пока не совсем определился, ждем реакции", - сказал Песков журналистам в Бишкеке.

Он заявил, что Россия готова предоставить площадку для мирных переговоров.

"Мы готовы предоставить свою площадку. Президент сказал о нашей готовности сначала организовать министерский марафон, если потребуется в течение не одного дня, а нескольких, чтобы выйти на результат", - сказал он.

Представитель Кремля отметил, что Москва по-прежнему является важным посредником для армяно-азербайджанского урегулирования.