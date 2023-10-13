Миссия ООН рвется в Карабах ради армян, а где вы были раньше?

Автор: Эльвин Сахаватоглу

Сегодня пресс-служба министерства внутренних дел Азербайджанской Республики и Агентства по разминированию Азербайджанской Республики сообщила, что 13 октября 2023 года на неразминированной территории села Ашагы Вейсалли Физулинского района произошел минный инцидент. В результате взрыва противотанковой мины погиб водитель автомобиля "Газель" Абилов Фамиль Ильяс оглу (1987 года рождения), а водитель грузовика марки "КАМАЗ" Байрамов Намаз Набади оглу (2000 года рождения) получил ранения. Отметим, что с 10 ноября 2020 года по 19 сентября 2023 года жертвами минного терроризма Армении на освобожденных территориях Азербайджанской Республики стали 333 мирных жителя.

Этот минный терроризм происходит на глазах мирового сообщества, в частности, Организации Объединенных Наций (ООН), которая в последнее время уделяет этому региону больше внимания. Но эта организация и подконтрольные ей институты ни разу не сделали по этому поводу заявлений против Армении и не подняли его вопросов для обсуждения.

Кроме того, ООН не хотела приезжать в регион для сбора фактов об уничтоженном культурном наследии, разрушенных мечетях, заминированных населенных пунктах, городах и селах, стертых с лица земли ни во время оккупации. Даже после Отечественной войны. И упомянутая международная организация, и представитель ЮНЕСКО оставили обращения Баку без ответа.

В настоящее время ООН озабочена процессами, происходящими вокруг Карабаха. Организация, которая на протяжении многих лет не реагировала на призывы Азербайджана, дважды приезжала в регион после местных антитеррористических мероприятий в Карабахе. Но интересоваться судьбой армян, добровольно покинувших Карабах и проживающих там сейчас, а не азербайджанцев, проживших в качестве беженцев почти 30 лет. Действительно, приехавшая в регион миссия ООН не нашла никаких доказательств, которые можно было бы использовать против Азербайджана, и вернулась с пустыми руками.

Но наблюдения показывают, что они намерены постоянно работать в Карабахе и открыть представительство в регионе. Потому что время от времени западные чиновники в своих заявлениях по Карабаху затрагивают важность отправки миссии ООН в регион. По этой причине премьер-министр Армении Никол Пашинян несколько раз предлагал заменить российских миротворцев на западных.

В настоящее время добровольный выезд карабахских армян из региона может дать такую ​​возможность западным институтам. Процессы показывают, что Запад планирует вернуть армян в регион под флагом ООН и параллельно сформировать в регионе постоянную миссию для обеспечения их безопасного проживания. Именно это намерение лежит в основе обсуждения, поднятого Францией. Они как будто рассматривают ситуацию вокруг Карабаха как возможность и хотят войти в регион.

В настоящее время Азербайджан, похоже, также заинтересован в сотрудничестве с миссией ООН. Если бы это было не так, официальный Баку после антитеррористических мер не пустил бы миссию в Карабах. Но это не значит, что миссия ООН должна оставаться навсегда. Наблюдения показывают, что официальный Баку намерен сотрудничать с миссией ООН лишь на разовой основе. Конечно, этот процесс должен осуществляться с офисом ООН в Баку. Поэтому у миссии нет оснований открывать новый офис в каком-то регионе Азербайджана или постоянно работать в этом районе.

С другой стороны, если миссия ООН хочет проводить какой-либо мониторинг в Карабахе, она не должна проявлять двойные стандарты. Помимо армянского населения Карабаха, он должен интересоваться проблемами азербайджанского населения, следить за мечетями и другими памятниками, разрушенными во время 30-летней оккупации. Она также должна обратить внимание на проблемы 1 миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, минного терроризма, проблемы массовых захоронений и разрушенных исторических и культурных памятников в Западном Азербайджане, а также возвращения этих беженцев.

Наблюдения показывают, что если миссия ООН намерена приехать в регион только для решения "проблем" карабахских армян и вопросов "безопасности", официальный Баку не будет заинтересован в сотрудничестве с этой организацией. Потому что Баку всегда демонстрировал твердую позицию против политики двойных стандартов.