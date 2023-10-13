В армянских СМИ участились случаи агрессивных высказываний в адрес азербайджанцев

В последние дни в армянских медиа и социальных сетях участились случаи использования агрессивных и унижающих человеческое достоинство выражений в адрес азербайджанцев, что справедливо вызывает глубокую обеспокоенность.

Об этом сказала уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева, сообщает Day.Az.

"Считаем, что эти негативные действия, поощряющие враждебность со стороны некоторых лиц армянского происхождения, имеют провокационную цель и недопустимы, особенно в нынешний уязвимый период, когда мирные переговоры приобретают актуальность. Призывы к ненависти на этнической почве, являющиеся проявлением политики азербайджанофобии, препятствуют обеспечению стабильного мира и спокойствия не только между двумя соседними странами - Азербайджаном и Арменией, но и в регионе в целом", - отметила она.