https://news.day.az/politics/1606382.html Предложенная Азербайджаном резолюция принята на сессии Совета ООН по правам человека
Предложенная Азербайджаном резолюция принята на сессии Совета ООН по правам человека
12 октября в рамках 54-й сессии Совета ООН по правам человека была принята резолюция о праве на развитие, предложенная Азербайджаном как председателем Движения неприсоединения и соавтором которой выступили более ста стран.
Об этом Day.Az сообщили в МИД Азербайджана.
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