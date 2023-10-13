Предложенная Азербайджаном резолюция принята на сессии Совета ООН по правам человека

12 октября в рамках 54-й сессии Совета ООН по правам человека была принята резолюция о праве на развитие, предложенная Азербайджаном как председателем Движения неприсоединения и соавтором которой выступили более ста стран.

Об этом Day.Az сообщили в МИД Азербайджана.

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