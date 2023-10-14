Отношения с Азербайджаном выходят на важнейший уровень во внешней политике Кыргызстана

Отношения с Азербайджаном выходят на новый и важнейший уровень во внешней политике Кыргызстана. Этому есть весомые и глубокие исторические, культурно- гуманитарные, политические корни. Мы являемся активными участниками Совета Тюркских государств, СНГ... Создание азербайджано-кыргызского Фонда это свидетельство того, что наши отношения выходят на новый высочайший уровень, особенно в экономической сфере. Есть возможности взаимовыгодного сотрудничества в области энергетики, сельского хозяйства, легкой промышленности , возобновляемых источников энергии, перерабатывающей и горной промышленности, повышении обороноспособности. Азербайджан сегодня - это динамично развивающаяся страна, с сильной и стабильной системой госуправления. Кыргызстан также за последние годы демонстрирует стабильный экономический рост. Думаю, что настало время более крупных и амбициозных проектов в указанных направлениях. Уверен, что товарооборот между нашими странами будет только расти.

Об этом в интервью Day.Az сказал ректор Академии госуправления при Президенте Кыргызской Республики, профессор Алмазбек Акматалиев.

Наш собеседник напомнил, что визит Президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Баку в апреле 2022 года, а также ответный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан в октябре 2022 года ознаменовали новую исторически важную страницу в наших отношениях.

"Именно по результатам этих визитов был открыт совместный инвестфонд с капиталом 25 млн. долларов США на начальном этапе. Азербайджан уверенно демонстрирует свои возможности для того, чтобы перед кыргызским бизнесом открылись коридоры в Европу через Азербайджан. А Кыргызстан станет стабильным наземным коридором для товаров и услуг Азербайджана в азиатском направлении, особенно в Китай... Это, естественно, намного укрепит наши безопасности и возможности в транспортной сфере и увеличит товарооборот между странами. Азербайджан, который окончательно решил свои внутренние проблемы с Карабахом, уверенно становится Лидером в Закавказском постсоветском регионе по инвестиционным возможностям. Это оптимально выгодно для всех стран ЦА, и особенно для Кыргызстана", - заявил эксперт.

По его словам, основные итоги Саммита в Бишкеке - это укрепление сотрудничества стран СНГ в таких областях как цифровизация госуправления, свободной торговли, обеспечение права на свободу вероисповедания, а также продвижение развития русского языка в странах СНГ.

"Вопреки мнениям СНГ-скептиков данный Саммит показал, что у СНГ как межгосударственного политико-экономического образования есть еще больший потенциал для наращивания взаимовыгодного сотрудничества. Важны и контекст Совместных заявлений лидеров стран СНГ по актуальным вопросам сегодняшнего мира", - заключил Алмазбек Акматалиев.

Напомним, 13 октября в Бишкеке состоялось заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ). В заседании принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Абдул Керимханов