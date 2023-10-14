https://news.day.az/politics/1606422.html Азербайджанские "коммандос" проводят учения - ВИДЕО
Азербайджанские "коммандос" проводят учения - ВИДЕО
В соответствии с планом подготовки на текущий год в оперативных подразделениях (коммандос) Вооруженнх сил Азербайджанской Республики проводятся боевые стрельбовые учения.
Как сообщает в субботу Day.Az, об том сообщили в минобороны Азербайджана.
Подразделения, выполнявшие задачи учебной стрельбы, с высокой точностью уничтожили обозначенные воздушные цели с использованием зенитно-ракетного комплекса.
Коммандос успешно выполнили все поставленные в ходе учений задачи.
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