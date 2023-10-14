Азербайджанские "коммандос" проводят учения

В соответствии с планом подготовки на текущий год в оперативных подразделениях (коммандос) Вооруженнх сил Азербайджанской Республики проводятся боевые стрельбовые учения.

Как сообщает в субботу Day.Az, об том сообщили в минобороны Азербайджана.

Подразделения, выполнявшие задачи учебной стрельбы, с высокой точностью уничтожили обозначенные воздушные цели с использованием зенитно-ракетного комплекса.

Коммандос успешно выполнили все поставленные в ходе учений задачи.