https://news.day.az/politics/1606470.html Фидан обсудил с немецкой коллегой Карабах
Фидан обсудил с немецкой коллегой Карабах
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в Египте с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.
Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
"В ходе встречи обсуждались израильские атаки на сектор Газа, гуманитарная помощь Газе и эвакуация из Газы. На встрече также рассматривалась ситуация в Украине и Карабахе", - сказал собеседник агентства.
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