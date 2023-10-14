Фидан обсудил с немецкой коллегой Карабах

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в Египте с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"В ходе встречи обсуждались израильские атаки на сектор Газа, гуманитарная помощь Газе и эвакуация из Газы. На встрече также рассматривалась ситуация в Украине и Карабахе", - сказал собеседник агентства.