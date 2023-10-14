В Баку проходит конференция на тему "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности"

Сегодня в Баку проходит конференция, организованная Кабинетом министров Азербайджанской Республики на тему "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности".

Как сообщает в субботу Day.Az, в конференции принимают участие премьер-министр Азербайджана Али Асадов, вице-премьеры, министры, руководители ведомств и комитетов, депутаты Милли Меджлиса (парламента).

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана. Позже минутой молчания была почтена светлая память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших свои жизни за свободу Родины.

Открывая заседание вступительным словом, премьер-министр Али Асадов отметил, что сегодня исполняется двадцать лет со дня избрания Ильхама Алиева Президентом на первый срок.

"Наш народ, осознавший, что политический курс общенационального лидера Гейдара Алиева - единственный правильный путь, на выборах 15 октября 2003 года поддержал Ильхама Алиева, как достойного продолжителя этой политики и избрал его новым Президентом, тем самым начался новый этап в развитии нашей страны.

В результате политики, заложенной Великим лидером Гейдаром Алиевым, разработанной Президентом Ильхамом Алиевым и адаптированной к новым геополитическим условиям, Азербайджанская Республика за прошедший период прошла беспрецедентный путь развития, который вписан в нашу современную историю как великолепные 20 лет", - добавил А.Асадов.