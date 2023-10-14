В Генпрокуратуре проходит мероприятие, посвященное 20-летию избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджана

14 октября в Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики проходит торжественная церемония в связи с 20-й годовщиной избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджана.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, в начале мероприятия, минутой молчания была почтена светлая память героических сыновей Родины, ставших шехидами за независимость и территориальную целостность Азербайджана, и прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступая на мероприятии, генеральный прокурор Кямран Алиев рассказал о реформах, проведенных в прокуратуре за последние 20 лет.