https://news.day.az/politics/1606475.html В Генпрокуратуре проходит мероприятие, посвященное 20-летию избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджана - ФОТО
В Генпрокуратуре проходит мероприятие, посвященное 20-летию избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджана - ФОТО
14 октября в Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики проходит торжественная церемония в связи с 20-й годовщиной избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджана.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, в начале мероприятия, минутой молчания была почтена светлая память героических сыновей Родины, ставших шехидами за независимость и территориальную целостность Азербайджана, и прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.
Выступая на мероприятии, генеральный прокурор Кямран Алиев рассказал о реформах, проведенных в прокуратуре за последние 20 лет.
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