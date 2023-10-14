https://news.day.az/politics/1606481.html Кямран Алиев об обеспечении безопасности в Азербайджане
Кямран Алиев об обеспечении безопасности в Азербайджане
В Азербайджане безопасность обеспечивается на самом высоком уровне.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев в ходе своего выступления на мероприятии, приуроченном к 20-летию избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджана.
"По сравнению с соседними странами безопасность и контроль над криминальной ситуацией в Азербайджане достаточно сильны", - добавил генпрокурор.
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