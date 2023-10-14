Али Асадов отмечает быстрый рост ВВП Азербайджана

За последние 20 лет ВВП Азербайджана увеличился в 3,6 раза.

Об этом, как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, сказал премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов в ходе конференции "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности"

По его словам, цифры по динамике экономического роста за последние 20 лет наглядно показывают всю картину.

"Это одно из лучших экономических достижений в мире за последние два десятилетия. Главным вызовом национальной экономике глава государства поставил ее диверсификацию, и в результате работы в этом направлении за прошедшие 20 лет ВВП ненефтяного сектора вырос в 3,4 раза", - подчеркнул он.

Кроме того, он отметил, что объем прямого внешнего долга Азербайджана сократился и в настоящее время составляет 9,3 процента валового внутреннего продукта.

"Валютные резервы Азербайджана за последние 20 лет выросли более чем в 47 раз, превысив 66 миллиарда долларов США, и в настоящее время превышают наш прямой внешний долг в 10 раз. Общий объем инвестиций за этот период превысил 300 миллиарда долларов США, из которых 190 миллиарда долларов были вложены в ненефтяной сектор", - добавил он.

Отметим, что мероприятие проходит под сопредседательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова и руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики Самира Нуриева.

Конференция посвящена деятельности Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.