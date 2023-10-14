С 2003 года военные расходы выросли более чем в 15 раз

Увеличение военных расходов с 2003 года более чем в 15 раз, решение вопросов, связанных с оснащением армии самой современной техникой, в конечном итоге обусловили вхождение азербайджанской армии в число сильнейших армий мира.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики Самир Нуриев в ходе выступления на конференции "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности", организованной Кабинетом министров.

"Президент Ильхам Алиев, всегда руководствуясь интересами общества и государства, завоевал всеобщую симпатию и приобрел большой авторитет как внутри страны, так и на международном уровне", - добавил С.Нуриев.

Отметим, что мероприятие проходит под сопредседательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова и руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики Самира Нуриева.

Конференция посвящена деятельности Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.