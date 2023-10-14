За 20 лет достигнуты стратегические цели, стоящие перед Азербайджаном

20-летие избрания Президента Ильхама Алиева - историческое событие, имеющее чрезвычайно важное значение для азербайджанского народа. С полной уверенностью можно сказать, что за эти 20 лет стратегические цели, стоящие перед страной, были достигнуты.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики Самир Нуриев в ходе выступления на конференции "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности", организованной Кабинетом министров.

"Период президентства Ильхама Алиева уже вошел в нашу многовековую историю, как золотой. Эти годы являются блестящей вехой, имеющей исключительное значение с точки зрения достигнутых результатов", - добавил С.Нуриев.

Отметим, что мероприятие проходит под сопредседательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова и руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики Самира Нуриева.

Конференция посвящена деятельности Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.