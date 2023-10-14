В результате антитеррористических мероприятий Азербайджан заставил Армению поднять белый флаг

В результате антитерористических мероприятий локального характера, Вооруженные силы Азербайджана очистили азербайджанские территории от остатков ВС Армении и заставили военную хунту поднять белый флаг.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики Самир Нуриев в ходе выступления на конференции "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности", организованной Кабинетом министров.

"Сепаратистам, совершившим преступления против нашего народа, придется ответить перед азербайджанским судом. Ни руководство Армении, ни так называемый "главы" военной хунты в Карабахе не предполагали, что наступит день, когда Азербайджан восстановит контроль не только в Агдаме, Физули, Джебраиле, Зангилане, Губадлы, Кяльбаджаре, Лачине, Шуше, но и в Ханкенди, Агдере, Ходжалы и Ходжавенде, а сепаратисты, совершившие преступления против нашего народа, должны будут предстать перед азербайджанским судом. 20 сентября 2023 года в результате антитеррористических мероприятий локального характера, продолжавшихся менее 24 часов, ВС Азербайджана вывели из строя всю военную инфраструктуру остатков ВС Армении на нашей территории и заставили военную хунту поднять белый флаг. После этого у сепаратистов не было другого выхода, кроме как принять решение о самороспуске", - добавил С.Нуриев.

Отметим, что мероприятие проходит под сопредседательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова и руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики Самира Нуриева.

Конференция посвящена деятельности Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.