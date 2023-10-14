Отказ Пашиняна от участия на саммите СНГ является осознанным антироссийским шагом

Отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна участвовать на саммите Совета глав государств СНГ, который прошел в Бишкеке, является осознанным антироссийским шагом Еревана.

Как передает Day.Az, об этом сказал в субботу Trend генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия) Игорь Коротченко.

"Мы видим сегодня ухудшение, фактически до нуля градуса, российско-армянских контактов. Эта тенденция обозначена уже на протяжении достаточно долгого времени. Она является устойчивым курсом по развороту Армении на Запад, встраивание в западные структуры безопасности и попытки Еревана втащить на территорию Южного Кавказа иностранные военные контингенты стран, которые не представлены в регионе. В частности, речь идет о попытках втащить сюда военную или наблюдательную миссию ЕС, а также военный контингент Франции под неким миротворческим мандатом. Хотя произошедшие за последние недели события привели к тому, что Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет над Карабахом, тем не менее мы видим, что попытки Армении в глобальной игре против Азербайджана по-прежнему продолжаются", - отметил он.

По его словам, одновременно Армения демонстрирует свой злобный оскал в отношении Российской Федерации.

"Конечно, могу сказать, что все мы объективно заинтересованы в скорейшем заключении мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, где Армения и Азербайджан, признав территориальную целостность друг друга, могли бы провести процесс делимитации и демаркации государственной границы, разблокировать транспортные коммуникации, включая и Зангезурский коридор (пункт 9 трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, под которым стоит подпись Пашиняна). Все эти позитивные процессы приведут к становлению Южного Кавказа регионом мира, сотрудничества и экономического процветания. Безусловно, движение по этому пути не будет легким, но я абсолютно убежден, что, в конечном итоге, все цели, которые ставят перед собой Россия и Азербайджан, будут реализованы. Наша общая задача сделать так, чтобы Армения встала на путь демилитаризации, мирного развития и навсегда прекратила выдвигать территориальные претензии к соседним государствам", - добавил Коротченко.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался принять участие в саммите СНГ в Бишкеке. В телефонном разговоре с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым он сообщил, что не сможет принять участие в мероприятии.