Кямран Алиев о тщетности попыток антиазербайджанской пропаганды

Проармянские государства и организации не смогут бросить тень на работу, проделанную Азербайджаном.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев в ходе своего выступления на мероприятии, приуроченном к 20-летию избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджана.

Генпрокурор заявил, что создание независимого государства и его атрибутов связаны с именем Великого лидера Гейдара Алиева.

"Президент Ильхам Алиев является достойным продолжителем политического курса Великого лидера. Я помню 2003 год, как сегодня. Великий лидер Гейдар Алиев снял свою кандидатуру на пост Президента в поддержку Ильхама Алиева. Там он произнес очень красивую фразу: "Я уверен, что все судьбоносные вопросы, которые должны быть решены, обязательно найдут свое решение"", - добавил К.Алиев.

Генпрокурор отметил, что Азербайджан непрерывно развивается в различных сферах.

"Сегодня нелегко удержать Азербайджан на высшем уровне, на котором он находится благодаря дипломатическому мастерству Ильхама Алиева и сбалансированной внешней политике в сложнейшем геополитическом пространстве. Я сравниваю то время с настоящим. Нет другой страны, которая прошла такой быстрый путь развития. Я считаю своим долгом особо отметить это. Строительство армии - непростая задача, и она связана с экономикой. Она служит для защиты суверенитета страны. Успех, достигнутый азербайджанской армией под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева в ходе Второй Карабахской войны в течение 44 дней, восстановление территориальной целостности страны является очень важным вопросом. Мы должны понимать, что за всем этим стоит долгосрочная политика главы государства и работа в напряженном режиме. Эта операция проводилась в то время, когда никакие иностранные государства, международные организации не могли критиковать или высказывать замечания. Некоторые проармянские государства и организации - всегда были и будут. Они пытаются бросить тень на то, что делает Азербайджан, но никогда этого не добьются. Обеспечение безопасности в стране находится на высоком уровне. В других государствах борьба с преступностью ведется не так, как у нас. Иностранные гости, прежде чем приехать в Азербайджан, изучают криминогенную обстановку. По сравнению с другими странами, в Азербайджане они могут спокойно выходить на улицу в ночное время. Это, конечно, успех Азербайджана", - добавил К.Алиев