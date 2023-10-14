У нас состоялась очень продуктивная встреча с Президентом Ильхамом Алиевым

У нас состоялась очень продуктивная встреча с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар на состоявшейся сегодня в Баку пресс-конференции.

"Мы обменялись мнениями по развитию отношений в сфере туризма, образования, культуры, экономики и других сферах", - сказал Эрсин Татар.

Он подчеркнул, что Турецкая Республика Северного Кипра внимательно следит за процессами, происходящими в Азербайджане.

"Во время Карабахской войны наши молитвы были с Азербайджаном. Слава Богу, что Азербайджан освободил Карабах", - добавил Эрсин Татар.