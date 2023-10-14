https://news.day.az/politics/1606552.html Эрсин Татар видит большой потенциал у тюркских государств
Эрсин Татар видит большой потенциал у тюркских государств
Тюркские государства вместе могут добиться более успешных результатов.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар на состоявшейся сегодня в Баку пресс-конференции.
Эрсин Татар поблагодарил Президента Ильхама Алиева и азербайджанский народ за проявленное теплое отношение.
"Визит в Азербайджан очень ценен для нас. При поддержке Турции Турецкая Республика Северного Кипра продолжает борьбу за независимость. Я благодарю наш народ и наших героев, которые связали нас друг с другом, и этот визит в Азербайджан является важным событием", - добавил Эрсин Татар.
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