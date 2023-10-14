Освобождение азербайджанских земель от оккупации было мечтой великого лидера Гейдара Алиева и одной из главных целей Президента Ильхама Алиева.

Об этом, как сообщает в субботу Day.Az, сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Министр отметил, что международное право на стороне Азербайджана.

Отметим, что сегодня под сопредседательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова и руководителя Администрации Президента Азербайджана Самира Нуриева проходит конференция, которая посвящена деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева.