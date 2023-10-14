https://news.day.az/politics/1606565.html Международное право на стороне Азербайджана - Джейхун Байрамов
Международное право на стороне Азербайджана - Джейхун Байрамов
Освобождение азербайджанских земель от оккупации было мечтой великого лидера Гейдара Алиева и одной из главных целей Президента Ильхама Алиева.
Об этом, как сообщает в субботу Day.Az, сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
Министр отметил, что международное право на стороне Азербайджана.
Отметим, что сегодня под сопредседательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова и руководителя Администрации Президента Азербайджана Самира Нуриева проходит конференция, которая посвящена деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
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