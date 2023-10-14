https://news.day.az/politics/1606570.html Эрсин Татар назвал сферы, которые Северный Кипр хочет развивать с Азербайджаном
Эрсин Татар назвал сферы, которые Северный Кипр хочет развивать с Азербайджаном
Турецкая Республика Северного Кипра намерена активнее развивать связи с Азербайджаном в сферах торговли и туризма, наш туристический сектор достаточно развит.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, сказал Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар на состоявшейся сегодня в Баку пресс-конференции.
Он отметил, что в то же время, на Северном Кипре очень хорошие университеты.
"Мы ожидаем, что на Северный Кипр приедет больше студентов из Азербайджана", - добавил Эрсин Татар.
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