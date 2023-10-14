В рамках I Культурного форума тюркского мира принята Шушинская декларация.

Об этом в субботу Day.Az сообщили в министерстве культуры Азербайджана.

В декларации участники поблагодарили Президента Азербайджана Ильхама Алиева за поддержку первого Культурного форума тюркского мира, поприветствовали "Большое возвращение" в Шушу, культурную столицу тюркского мира 2023 года, масштабные реставрационно-строительные работы и оживление культурной среды на освобожденных территориях Азербайджана.

Участники форума потребовали в декларации от соответствующих международных организаций демонстрации жесткой позиции в отношении фактов масштабного разрушения памятников истории и культуры, являющихся неотъемлемой частью культурного наследия тюркского мира, а также в отношении серьезный нарушений международного гуманитарного права, таких как контрабанда и незаконный оборот культурных ценностей за 30-летний период армянской оккупации в Карабахском и Восточно-Зангезурском районах Азербайджана.

Кроме того, учитывая положительный результат, достигнутый в рамках I Культурного форума тюркского мира, они поприветствовали создание сети лидеров тюркского мира по наследию, которая будет служить совместной деятельности и обмену передовым опытом в области изучения, восстановления, сохранения и пропаганды тюркского историко-культурного наследия, высоко оценили создание программы культурных маршрутов в тюркском мире.

Участники мероприятия отметили, что созванный по инициативе Азербайджана Культурный форум тюркского мира является успешным как важная универсальная платформа, объединяющая представителей всех заинтересованных сторон, и предложили проводить форум раз в два года.

В конце участники мероприятия сделали совместное фото на память.