https://news.day.az/politics/1606580.html Названа дата проведения чрезвычайного заседания глав МИД ОИС
Названа дата проведения чрезвычайного заседания глав МИД ОИС
18 октября в Джидде (Саудовская Аравия) состоится чрезвычайное заседание министров иностранных дел стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).
Как передает в субботу Day.Az, об этом сообщили турецкие СМИ.
На заседании будет обсуждаться израильско-палестинский конфликт и недавняя ситуация в регионе.
Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху. В результате число погибших превысило 1 300 человек, 3 300 получили ранения.
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