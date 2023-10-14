https://news.day.az/politics/1606583.html Названы прогнозируемые расходы на оборону и безопасность в Азербайджане на 2024 год
Названы прогнозируемые расходы на оборону и безопасность в Азербайджане на 2024 год
Стали известны прогнозируемые расходы на оборону и национальную безопасность в Азербайджане на 2024 год.
Как сообщает в субботу Day.Az, это нашло отражение в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год".
Согласно проекту, расходы на оборону и национальную безопасность прогнозируются в размере 6 421 047 420,0 манатов.
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