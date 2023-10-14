Названы прогнозируемые расходы на оборону и безопасность в Азербайджане на 2024 год

Стали известны прогнозируемые расходы на оборону и национальную безопасность в Азербайджане на 2024 год.

Как сообщает в субботу Day.Az, это нашло отражение в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год".

Согласно проекту, расходы на оборону и национальную безопасность прогнозируются в размере 6 421 047 420,0 манатов.