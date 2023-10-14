Что и КОМУ говорил Блинкен про «атаку Азербайджана на Армению»?

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о словах государственного секретаря США Энтони Блинкена, которые некоторые издания, особенно армянские, растиражировали, как некое "предупреждение Азербайджану". Представляем вашему вниманию текст публикации:

СМИ растиражировали публикацию издания Politico о некоей закрытой встрече Энтони Блинкена с американскими парламентариями, где Блинкен якобы говорил о том, что Госдеп просчитывает, в том числе, вероятность "нападения Азербайджана на Армению в ближайшие недели".

Какой эффект произвели эти новости, предугадать нетрудно. Но стоит подумать глубже - зачем вообще Блинкен - если он это говорил - произнес подобное? И самое главное: КОМУ он это говорил?

Армяне преподносят слова Блинкена как некое то ли предостережение, то ли предупреждение Баку - мол, и трогать не думайте наших армянских друзей. Между тем, надо быть идиотом, чтобы думать, что Азербайджан всерьез рассматривает сценарии подобного рода: 30 последних лет Баку придерживается главной линии в своей внешней политике. И линия эта заключается в том, что территориальная целостность, нерушимость границ - главные принципы международного права. Абсурдно полагать, что страна, которая громче и последовательнее всех действует в соответствии с этой линией, вдруг "передумает". Так внешняя политика не работает.

Так почему же тогда Блинкен вдруг заговорил так, а не иначе? Ситуация становится гораздо яснее, если понять простой факт: рассказывая про "сценарии", Блинкен отправляет сигнал не Баку, а Еревану.

И сигнал этот - не про Азербайджан вовсе. А про Россию.

Вашингтон фактически подгоняет Ереван. Слова Блинкена надо читать так: "Вы воевали в 2020 году, были бои в 2021 и 2022, в 2023 вы снова воевали. Сильно помогла вам Москва? Так вот, берегитесь, вот какой-то теоретический сценарий. Москва вам снова не поможет! Разворачивайтесь на Запад быстрее!"

США пинает таким образом Пашиняна, пытаясь заставить его ускорить процесс выхода из ОДКБ, вывода российской базы и завершения разворота от Москвы к Западу.

Внешняя политика - она так и работает.