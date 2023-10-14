Реализация проекта Зангезурского коридора станет важным шагом для стран вдоль Среднего коридора

Реализация проекта Зангезурского коридора станет важным шагом для всех стран вдоль Среднего коридора.

Как передает Day.Az, об этом сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

"Реализация проекта Зангезурского коридора, который обеспечит прямые железнодорожные и автомобильные перевозки между Турцией и Азербайджаном, станет важным шагом для всех стран вдоль Среднего коридора. Проект железной дороги Карс-Нахчыван, который будет реализован в рамках этого коридора, соединит через Нахчыван всю Европу с Ираном, Азербайджаном, Туркменистаном и Пакистаном", - отметил министр.

Министр заявил, что под руководством Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана началась новая эра в развитии ж/д транспорта в стране, и железнодорожная сеть увеличилась до 14 тысяч километров.