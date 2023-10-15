Лидер, который написал историю. 20 лет побед и успехов Президента Ильхама Алиева

Автор: Эмин Алиев,

Главный редактор АМИ Trend

Ровно 20 лет назад, 15 октября 2003 года азербайджанский народ выбрал Президентом страны Ильхама Алиева, доверив ему свое будущее. Сегодняшний Азербайджан, ставший символом стабильности и развития, восстановивший свою территориальную целостность и суверенитет, является лучшим подтверждением верности этого исторического выбора.

Еще 20 лет назад Президент Ильхам Алиев видел геополитические тенденции и понимал, в каком направлении должна двигаться страна, где должны быть расставлены стратегические приоритеты: Азербайджану предстояло выстроить прочную экономику, выстроить профессиональную и оснащенную армию и занять свое достойное место на мировой арене. Только так страна могла стать лидером региона и актором большой мировой политики.

Уже в 2004 году по инициативе Президента Ильхама Алиева принимается первая Государственная программа развития регионов. Сам Ильхам Алиев позднее назовет эту Госпрограмму одним из первых серьезных политических решений - а сами госпрограммы развития регионов станут не только фундаментом, на котором вырастет национальная экономика, но и впервые в истории Азербайджана устранят дисбаланс в инфраструктурном развитии между Баку и другими районами страны.

Государственная политика Президента Ильхама Алиева была направлена на решение новых вызовов и задач, стоящих перед страной. Президент Ильхам Алиев сразу обозначил путь нашей страны - трансформация и превращение Азербайджана в развитое, современное государство, последовательное осуществление политических, экономических, социальных реформ.

Для их осуществления еще в 2004 году Президент Ильхам Алиев утвердил Долгосрочную стратегию управления нефтегазовыми доходами, которая предусматривала направление дохода с нефтяного сектора на развитие ненефтяного сектора.

Следующие годы стали годами поступательного развития: в Азербайджане было создано более 2 млн рабочих мест, открыты сотни новых производств, восстановлены когда-то пришедшие в запустение традиционные отрасли и направления сельского хозяйства. Была побеждена бедность и реализована многоуровневая система социальной поддержки уязвимых групп населения.

Укреплялись и позиции нашей страны на глобальных рынках: Азербайджан фактически перекроил энергетическую карту Европы, реализовав Южный газовый коридор. Этот один самых амбициозных проектов на континенте буквально опередил свое время - многие скептики и "доброжелатели" Азербайджана говорили о том, что ЮГК будет нереально построить и запустить, но Азербайджан доказал обратное. Позже, когда наступил кризис в Европе, те же критики Баку выстроились в очередь для того, чтобы начать переговоры о поступлении азербайджанского газа их потребителям.

Нефтяная стратегия и концепция управления нефтегазовыми доходами преобразили экономику страны: в период с 2003 по 2022 год ВВП Азербайджана вырос с 7.3 до 78.7 млрд долларов США, а расходы госбюджета - с 1.2 до 36.6 млрд манатов! Стратегические валютные резервы страны выросли более чем в 47 раз - с 1.4 до 66.1 млрд долларов. Средняя заработная плата в 2003 году составляла всего 77.4 маната, а в 2022 - уже 839.4. Беспрецедентные цифры!

Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан укрепил свои внешнеполитические позиции. Достаточно вспомнить, что еще в 2011 году Азербайджан 155 голосам был избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН, и два года успешно выполнял свои обязанности наравне с ведущими мировыми державами. Это событие стало важнейшим подтверждением глобального признания авторитета нашей страны и ее лидера на мировой арене.

А в 2019 году Азербайджан был единогласно избран председателем во второй крупнейшей мировой структуре - Движении Неприсоединения. Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву, Движение неприсоединения получило второе дыхание, возродилось и вновь обрело значимость в качестве одной из глобальных структур. Роль Азербайджана в возрождении Движения Неприсоединения была оценена так высоко, что организация продлила председательство нашей страны еще на один год.

Важнейшим направлением политики главы государства стала глубокая модернизация азербайджанской армии. Сам Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что армейское строительство является естественным приоритетом - потому что долгие годы Азербайджан противостоял армянским оккупантам. И этом направлении был проделан гигантский путь.

Военный бюджет Азербайджана с 2003 года вырос более чем в 15 раз, что позволило обеспечить Вооруженные силы самой современной техникой и вооружениями. Кроме того, с нуля в стране была создана оборонная промышленность, построено более 20 военных заводов и предприятий. Сегодня они выпускают более 1200 видов различной продукции военного назначения.

Существенно вырос и боевой потенциал азербайджанской армии, профессиональный уровень военных. Была усовершенствована система обеспечения и социальной поддержки военных и их семей, а азербайджанская армия прочно вошла топ-100 сильнейших армий мира, а в регионе и вовсе является безоговорочным лидером.

Модернизация армии стала завершающим этапом в осуществлении главной миссии, навсегда вписавшей имя Президента Ильхама Алиева в историю азербайджанского народа - восстановлению территориальной целостности и суверенитета нашей страны. Победа в Отечественной войне стала логическим результатом успеха экономической, внешнеполитической и оборонной стратегий главы государства. Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву наша страна - единственная из постсоветских государств, полностью восстановившая территориальную целостность и суверенитет на всей своей территории. Азербайджан - одна из немногих в мире стран, сумевшая также привлечь к ответственности военных преступников, виновных в преступлениях против человечности и этнических чистках.

Президент Ильхам Алиев окончательно решил проблему, ставшую причиной трагедии и бед нескольких поколений азербайджанцев - а сейчас тысячи этих людей и их потомков возвращаются в освобождённый Карабах и Восточный Зангезур. Принята государственная программа Большого Возвращения на 2022-2026 годы, охватывающая восстановление сотен населенных пунктов. Уже подготовлены концептуальные проекты 52 из них, лично Президент Ильхам Алиев заложил фундаменты 29 возрождаемых городов и поселков. Более того, всего через полтора года после окончания войны - с 19 июля 2022 года на освобожденные территории начали возвращаться бывшие вынужденные переселенцы. Всего за этот период на свои родные земли вернулись уже 679 семей - более 2700 человек. До конца года, как ожидается, вернутся всего порядка 1400 семей, более 5000 человек.

Карабах и Восточный Зангезур преображаются, возрождаясь из руин. В короткие сроки построены аэропорты в Физули и Зангилане, завершается строительство аэропорта в Лачине. Построены сотни километров дорог, продолжается строительство железнодорожных веток Барда-Агдам и Горадиз-Агбенд, которые позволять существенно ускорить процесс налаживания экономики региона. Кроме того, в регионе сданы в эксплуатацию уже 12 новых электростанций, восстановлена другая необходимая инфраструктура. Одним словом, Карабах и Восточный Зангезур возвращаются к нормальной жизни, к развитию. У них появилось будущее - светлое, полное успехов и побед вместе со всей остальной страной.

Пятый период азербайджанской республиканской государственности стал самым успешным. Наверное, только наши потомки смогут в полной мере оценить исторические масштабы сделанного Президентом Ильхамом Алиевым. В истории нашей страны не было второго такого лидера, который бы восстановил целостность страны, разработал и реализовал долгосрочную концепцию ее развития, стал ключевым фактором, объединившим вокруг себя нацию и привел миллионы соотечественников к Победе.

Президент Ильхам Алиев - лидер страны, личность исторического масштаба, политик мирового уровня, главнокомандующий победившей армии, очистившей страну от оккупантов, президент, создавший сверхсовременные Вооруженные силы, восстановивший территориальную целостность государства, показавший всему миру силу азербайджанского государства, поднявший авторитет своей страны и самооценку азербайджанского общества.