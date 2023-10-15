Президент Ильхам Алиев выполнил все предвыборные обещания

В "Российской газете" под заголовком "За последние 20 лет Азербайджан под руководством Ильхама Алиева значительно укрепил свой авторитет в регионе" вышла статья Алексея Михайлова.

Как сообщает Day.Az, статья посвящена 20-летию со дня избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджана на первый срок.

В публикации говорится, что среди достижений Президента Азербайджана зарубежные СМИ и аналитики, как правило, выделяют сохранение и укрепление стабильности и безопасности на национальном уровне, а также качественной рост экономики страны. Автор рассказывает о масштабных инициативах и проектах, диверсификации национальной экономики и снижении зависимости от экспорта, реформах системы государственных услуг и в сфере образования.

"Прорывы во внутреннем развитии не могли не найти яркое отражение в демографических показателях. Так, численность населения в Азербайджане увеличилась на несколько миллионов человек, фиксирует Всемирный банк", - пишет газета.

Автор особо подчеркивает заслуги Президента Азербайджана Ильхама Алиева в решении карабахского конфликта.

"Под руководством действующего Президента республика фактически сломала военный и дипломатический тупик вокруг некогда оккупированного региона, открыв пространство для тотальной реинтеграции с комплексным учетом интересов местного армянского населения", - говорится в статье.

По мнению Алексея Михайлова, нет ничего удивительного в том, что рейтинг общественного доверия к Президенту Ильхаму Алиеву стабильно держится на самом высоком уровне.

Автор подчеркивает: "Причина в том, что за двадцатилетие нахождения у руля государства действующий Президент практически выполнил все свои предвыборные обещания: осуществлены полномасштабные региональные проекты, государственные доходы идут в рост, созданы новые рабочие места, социальные проблемы находят оперативное решение, и сейчас Азербайджан стал фактическим и безусловным лидером в регионе, задающим новые тенденции".