Азербайджан пишет историю, изумляет весь мир и удивит еще не раз

Автор: Лейла Таривердиева

Вот так делается история.

15 октября Президент Ильхам Алиев посетил территории, очищенные от незаконных вооруженных формирований Армении и сепаратистских банд, и поднял в Ханкенди флаг Азербайджана. Мы знали, что это рано или поздно произойдет, ни минуты не сомневались, и все равно были застигнуты этой новостью врасплох. Многие признаются, что не могли после пережитого взрыва эмоций уснуть. Сегодня, когда эмоции уже немного улеглись, самое время поговорить о сути того, что случилось. Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет на этой земле, и в преддверии третьей годовщины великой Победы горькая страница современной истории республики была перевернута навсегда. Берем на себя смелость утверждать, что точка в карабахском вопросе поставлена окончательно. И мы можем гордиться, что при этом присутствовали и, каждый в меру своих сил и возможностей, внесли в приближение этого великого дня свою лепту. Не каждому народу выпадает счастье пережить чувство истинной победы. Военная победа - это особые ощущения. Это победа через боль и потери. Глядя, как развевается наш флаг над Ходжалы, над Аскераном, над Ханкенди и Сарсангом, каждый из нас переживает ни с чем не сравнимые чувства. И мы не устаем благодарить тех, кто подарил нам эту радость.

Сколько пришлось пережить азербайджанскому народу с начала карабахского конфликта, знаем только мы сами. Армения убедила мир, что решила свои территориальные вопросы раз и навсегда и ничего уже не может измениться. Мир разделял эту позицию, и никто не ожидал, что установленные кем-то большим и сильным правила может сломать маленькая страна Азербайджан. Не будет преувеличением сказать, что наша Победа всех удивила, и очень многих - неприятно. Азербайджан поломал общепринятые представления о том, как именно должны строиться отношения в мире, кому что можно и кому что нельзя. Этого Азербайджану простить не могут, что видно по многим признакам. Хотя никто, конечно же, не говорит об этом вслух, по той нервозности, которая присутствует в риторике и действиях внешних акторов, можно судить о раздражении "возмутительной" независимостью Баку. Никто не думал, что Президент Азербайджана поступит так смело и пойдет на такой риск. Освободить свои земли - это был рискованный шаг, учитывая, кто тридцать лет поддерживает Армению, чьи интересы замешаны в этом регионе и кому нужно сохранение конфликта любой ценой.

Возможно, только мы сами не сомневались, что азербайджанский флаг будет поднят в Ханкенди, потому что верили своему Президенту. Те клятвы, которые он произносил в своих инаугурационных речах, и те обещания, которые он давал азербайджанскому народу, не были просто словами. Он выполнил все, что обещал. Разработанная им дорожная карта достижения этих целей оказалась очень точна. Она и после 44-дневной войны оставалась актуальной. Вспомним, в начале года Президент предупреждал соседей, что 2023 год станет решающим для карабахской темы. Этот год значился в дорожной карте и предупреждение прозвучало не для простого произведения эффекта на противника. Президент Азербайджана всегда был честен с соседями и предупреждал их о намерениях. Прислушайся они, не было бы пролито столько крови.

Двадцать лет постепенно, поэтапно реализовывалась уникальная стратегия. Именно уникальная, позволяющая обходить все препятствия, уклоняться от дипломатических ударов, сглаживать политические шероховатости и становиться сильнее, несмотря на то, что против тебя та половина мира, которая распоряжается мироустройством. Это было очень сложно, но нет ничего невозможного для страны, во главе которой лидер, который реально знает, что, как и когда нужно делать. Когда Президент Ильхам Алиев впервые произнес эти слова, внешние противники и внутренние пустозвоны снисходительно улыбались. Между тем, Президент действительно все рассчитал. Несмотря на внешнее давление, на провокации на международных площадках, на очередь из желающих дестабилизировать страну изнутри, он не делал резких движений. Это не было признаком слабости или страха, как думали многие, это было признаком силы и четкого видения маршрута достижения цели.

Российский журналист Венедиктов, не особо симпатизировавший нашей стране, как-то признался: "Ильхам Алиев всех скрутил в бараний рог... Он молодец, с точки зрения интересов Азербайджана он оказался крутым. Был такой вежливый, мягкий... Я поначалу так его и воспринимал. Я обманулся. Все обманулись".

Зато азербайджанский народ не был обманут в своих ожиданиях.

"Для меня самой большой наградой является то, что слова, которые я сказал в свое время - еще в период оккупации, сегодня повторяет народ. Тогда я сказал: я знаю что, как и когда надо делать", - сказал Президент, произнося речь в освобожденном Ханкенди.

44-дневная война не могла начаться раньше сентября 2020 года. Флаг Азербайджана не мог быть поднят Ханкенди в ноябре по итогам войны. Антитерористическая операция не могла быть проведена раньше, чем в сентябре 2023 года. Все происходило в свое время. В ноябре 2020 года необходимые факторы еще не сошлись в точке "х", чтобы любой ценой идти до конца, принося в жертву жизни солдат и политические завоевания Азербайджана на мировой арене.

За три послевоенных года было сказано и написано много ничего не значащих слов, принижающих значимость Победы. Враги и демагоги злорадствовали или кричали, что надо было идти до конца, что Трехстороннее заявление - это наш предел, что Россия никогда не позволит нам завершить дело, что мы потеряли время и противник стал сильнее, что нас переиграли, и так далее. Действительно, за эти три года жалкая Армения собрала вокруг себя мощную группу поддержки, которая держала под давлением Баку. Но Президент ждал, он не делал никаких лишних заявлений, словно не видел, какой тайфун зарождается над Азербайджаном. За это время азербайджанский лидер не предпринял ни одного непродуманного шага, не проявлял нервозности, которая так или иначе обязательно должна была бы отразиться на внешнеполитическом горизонте. Многие не понимали, почему МИД Азербайджана так сдержанно реагирует на откровенные провокации, почему Президент принимает в Баку тех или иных лиц, которых самое время занести в черный список. В блогосфере воцарились упаднические настроения перед лицом дипломатического наступления проармянского фронта на Баку. А Президент молчал, потому что знал - все эти атаки разобьются о стену, выстроенную на их пути международным правом. Азербайджан прав в своих действиях, и никто ничего с этим поделать не сможет.

Несмотря на истерики демагогов о "потерянном времени", большинство азербайджанского народа было спокойно. Мы всегда помнили сказанное Президентом: он знает, что, как и когда нужно делать. И не сомневались, что в его дорожной карте все прописано и происходит в самое подходящее для этого время. Для того, чтобы предпринимать серьезные шаги, должны сложиться необходимые условия. И можно только восхищаться тем, как виртуозно решаются все вопросы. Даже противник, сам того не осознавая, действует по разработанному в Баку сценарию. Он думает, что проводит собственную политику, и не догадывается, что все его шаги уже были предвидены и просчитаны.

Выступая с речью в Ханкенди 15 октября, Президент говорил о вызове, который регулярно бросали Баку лидеры сепаратистов, и заметил: "Мы же подходили к этому вопросу так же сдержанно и терпеливо, как сдержанно подходим ко всему". Сдержанность и терпение очень важные качества для политика. Азербайджан прекрасно знает своих недругов в лицо, хорошо осведомлен, кто никогда не желал ему добра и поддерживал его врага. "Когда наши земли были захвачены, ни одна страна не поддержала нас, не оказала нам моральную поддержку. Все основные силы поддержали Армению, и сегодняшняя история это еще раз показывает", - сказал в Ханкенди Президент. Все тридцать лет эти силы продолжали поддерживать страну-оккупанта, совершившую этнические чистки и геноцид. Глава государства совершенно прав - сегодня ничего не изменилось.

Но изменился сам Азербайджан. Еще общенациональный лидер Гейдар Алиев, выстраивая карабахскую стратегию, делал упор на усилении страны. Он понимал, что объединенным проармянским силам Азербайджан может противопоставить только самого себя, а значит, нужно действовать с максимальным результатом. И в экономике, и в военном строительстве, и во внешней политике. Став Президентом, Ильхам Алиев тоже неоднократно говорил о том, что "чем сильнее будет Азербайджан, тем скорее будет решен этот вопрос". Все двадцать лет президентства Ильхам Алиев работал на усиление страны и создание политико-правовой основы для разрешения конфликта. Эту основу составляют мудрое руководство, растущая экономика, филигранная внешняя политика, сильная армия, внутриполитическая стабильность, единство в азербайджанском обществе.

Победа в 44-дневной войне избавила нас от комплекса проигравшей страны. Флаги, поднятые Президентом в Ханкенди, Ходжалы, Аскеране, Агдере, окончательно вернули нам веру в справедливость, несмотря на то, что происходит сегодня вокруг Азербайджана. Истерия только набирает обороты, и спокойно жить нам дадут еще не скоро. Уму непостижимо, но виновная в преступлениях против человечности Армения рассчитывает привлечь к международной ответственности Азербайджан. Таковы реалии нашего мира. Пострадавшая от оккупации, этнических чисток, геноцида и вандализма страна вынуждена оправдываться и доказывать свою правоту, в то время как преступник, пользуясь всеобщим покровительством, наглеет и ерничает. Это неприятно, но все это ничто по сравнению с флагом, поднятым над логовом сепаратизма.

Армянской стороне очень хотелось бы, чтобы поставленная 15 октября точка превратилась в многоточие, но никто армянам этого не позволит. Азербайджанское государство не допустит, чтобы его границам, его суверенитету, его гражданам и его будущему что-то опять угрожало. Армении стоит приготовиться ко многим сюрпризам. Рано или поздно ей все равно придется отвечать за сотворенное зло, как бы сильны не были ее адвокаты.

Кстати, у внутренних демагогов и пустозвонов остался на руках только один аргумент для нытья, который они уже пытаются забрасывать в дискурс: почему Баку теряет время и не подает иски против Армении на возмещение ущерба. Тем, кто сильно озабочен этим вопросом, посоветуем расслабиться, потому что все это не их забота. Для решения таких вопросов у Азербайджана есть лидер, который, повторим в сотый раз, знает, что, как и когда следует делать. Все, что нужно и возможно сделать, будет сделано в соответствующее время и в соответствии с четкой стратегией.

Азербайджан уже всех удивил. И еще удивит не раз.