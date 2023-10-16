Комиссар Совета Европы по правам человека посетит Азербайджан

C 16 по 23 октября комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович посетит Армению и Азербайджан, включая Карабахский регион, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Совет Европы.

Как сообщается, она уделит особое внимание ситуации с правами человека.

Комиссар проведет встречи с государственными чиновниками, представителями международных организаций и гражданского общества.

По итогам визита будет опубликовано заявление.