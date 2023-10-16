https://news.day.az/politics/1606804.html МИД Азербайджана об эвакуации сограждан из Израиля
МИД Азербайджана об эвакуации сограждан из Израиля
На данный момент эвакуация граждан Азербайджана из Израиля не планируется.
Об этом сказал в понедельник Day.Az глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
"Массовых обращений по поводу эвакуации нет. Желающие уезжают регулярными рейсами", - подчеркнул он.
Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху. В результате число погибших превысило 1 300 человек, 3 300 получили ранения.
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