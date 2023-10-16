Азербайджан свернул армянство как политический проект

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами, выступивший с провокационными заявлениями против Азербайджана, является радикальным голосом бывшего президента США Дональда Трампа.

Как передает Day.Az, об этом сказал в понедельник Trend известный российский политолог, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко.

"Это человек, который помогает Трампу и республиканцам, которые стоят за Трампом, вернуться к власти. Они радикальные либералы. У нас под либералами часто имеются в виду выступающие за нетрадиционные формы жизни люди, но это не так. Либерализм гораздо глубже. Республиканская Америка - это штаб-квартира мирового либерализма. И она никогда не простит Азербайджан, который уничтожил политический проект армянства. США стоит во главе этого глобального либерального империалистического сообщества, а на вторых ролях здесь находится Франция", - отметил он.

По его словам, Азербайджан с 2020 года по 2023 год свернул армянство как политический проект, выходящий за рамки микроскопического государства.

"США и Франция будут продолжать атаковать Азербайджан, который стал для них врагом. Потому что Азербайджан смог сделать то, что не мог сделать кто-либо другой", - добавил политолог.

Отметим, что на днях кандидат в президенты США Вивек Рамасвами выступил с обвинениями в адрес Азербайджана и в качестве так называемого доказательства продемонстрировал кадры армянской атаки на Гянджу и на Барду.