Замглавы МИД Азербайджана рассказал о минной проблеме на Международной конференции в Загребе

11-13 октября 2023 года состоялся визит заместителя министра иностранных дел Азербайджанской Республики Фариза Рзаева в Республику Хорватия.

Об этом сообщили в понедельник Day.Az в министерстве иностранных дел Азербайджана.

"В рамках визита заместитель министра принял участие в Международной конференции доноров по гуманитарному разминированию в Украине, которая прошла в Загребе 11-12 октября.

Ф.Рзаев, в своем выступлении, подробно проинформировал участников конференции о минной проблеме, с которой столкнулся Азербайджан, и ее тяжелых последствиях.

В ходе визита Ф.Рзаев провел двусторонние встречи с советником премьер-министра Республики Хорватия по внешней политике Дино Михановичем, заместителем председателя парламента Хорватии Даворко Видовичем и заместителем министра иностранных и европейских дел Франо Матушичем.

На встречах были обсуждены отношения между Азербайджаном и Хорватией, текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в политической, экономической, энергетической и гуманитарной сферах, в том числе в рамках международных организаций, стратегические энергетические и транспортные проекты, реализуемые по инициативе Азербайджана, а также региональная безопасность и постконфликтная ситуация.

В ходе визита состоялась встреча с представителями влиятельных аналитических центров Хорватии и экспертами. На встрече была представлена информация о внешнеполитических приоритетах Азербайджана, хорватско-азербайджанских отношениях, ситуации в регионе после конфликта, а также восстановительно-строительных и реинтеграционных работах, проводимых на освобожденных территориях, состоялся широкий обмен мнениями по региональной ситуации", - говорится в сообщении ведомства.