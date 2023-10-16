Новоназначенный комендант города Ханкенди Сардар Сафаров

Генерал-майор полиции Сардар Сафаров назначен комендантом города Ханкенди.

Как сообщает Day.Az, генерал С.Сафаров родился в 1973 году в Сумгайыте. Окончил Государственный институт физкультуры, Школу офицеров жандармерии Турции и Полицейскую академию МВД.

В 1996-2005 годах служил командиром подразделения специального назначения, начальником штаба батальона специального назначения Внутренних войск.

В 2019-2022 годах занимал должности заместителя начальника Управления общественной безопасности Главного управления полиции города Баку и начальника данного управления. Затем был назначен заместителем начальника Главного управления полиции города Баку по служебной работе.

В январе 2023 года С.Сафаров возглавил Главное управление общественной безопасности МВД.

В июле прошлого года ему было присвоено звание генерал-майора.

Награжден медалями "За боевые заслуги", "За отвагу", "За Родину".

Женат, имеет троих детей.

Отметим, что минувшим днем в рамках поездки Президента Ильхама Алиева в Ханкенди Сардар Сафаров отдал рапорт главе государства.