Поездка Президента Ильхама Алиева в Ханкенди и поднятие там азербайджанского флага – в центре внимания зарубежных СМИ

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 15 октября поднял в Ханкенди трехцветный государственный флаг нашей страны. Это событие, а также произнесенная здесь речь главы государства оказались в центре внимания мировых СМИ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, различные международные медиаструктуры представили своей аудитории выдержки из выступления Президента Азербайджана.

Влиятельный японский телеканал NHK показал сюжет о водружении Азербайджанского флага в Ханкенди Президентом Ильхамом Алиевым. В сюжете говорится о том, что после завершившихся победой Азербайджана мероприятий против армянских вооруженных формирований в Карабахе Президент республики 15 октября поднял Азербайджанский флаг в Ханкенди - центральном городе региона. Отмечается, что Президент Ильхам Алиев назвал поднятие флага Азербайджана в Ханкенди историческим событием.

В сюжете сообщается о самороспуске так называемой "республики" в Карабахском регионе Азербайджана, предложениях Президента России Владимира Путина по мирным переговорам между Азербайджаном и Арменией, прозападных тенденциях Иревана.

Латвийское издание Delfi пишет, что Ильхам Алиев впервые за два десятилетия президентства посетил Ханкенди, который находился под контролем армянских сепаратистов с 1990-х годов. В статье повествуется о мероприятиях, проведенных Азербайджанской армией в регионе 19 сентября, сообщается, что днем позже власти так называемой "республики" заявили о прекращении сопротивления. В то же время доводится до сведения, что после объявления приостановки деятельности вымышленного образования правительство Азербайджана объявило о плане реинтеграции армянского населения, которое примет решение не покидать регион.

В новости, опубликованной на сайте молдавского канала Tv8, подчеркивается, что поднятие Президентом Ильхамом Алиевым флага Азербайджана в Ханкенди символизирует восстановление контроля над всей территорией страны.

В статьях, опубликованных на украинском, русском и английском языках на таких сайтах информационных агентств и новостных порталах, как Укринформ, РБК-Украина, украинская редакция радио "Азадлыг", TSN, "24Канал", украинская редакция Deutsche Welle, "Газета", "Корреспондент", NV, "Подробности", "Европейская правда", "Украинская правда", "Факты", Slovom i Dilo и др., сообщается, что, наряду с городом Ханкенди, Президент Ильхам Алиев посетил другие населенные пункты Карабаха, в том числе Агдере, Ходжалы, Кяркиджахан и Малыбейли, и здесь также поднял трехцветный государственный флаг Азербайджана.

О поездке главы нашего государства в Карабах написало и эстонское издание Postimees, которое подчеркивает тот факт, что это первая поездка Президента Ильхама Алиева после того, как официальный Баку восстановил контроль над регионом. В статье также затронуты антитеррористические мероприятия, проведенные Азербайджаном в регионе в прошлом месяце.

Американское издание Barron's акцентировало внимание на словах Президента Ильхама Алиева о том, что задачей номер один его 20-летней президентской деятельности было освобождение Карабаха от армянских сепаратистов и что поднятие азербайджанского флага в Ханкенди является историческим событием.

Как отмечает портал, Президент Азербайджана заявил, что поднятие государственного флага в Ханкенди является большим счастьем и историческим событием.

В статье, опубликованной в британском издании Independent, подчеркивается, что водружение Президентом Ильхамом Алиевым флага Азербайджана в Карабахе является подтверждением контроля этой страны над регионом.

В то же время доводится до внимания, что признанный на международной арене частью Азербайджана Карабах с 1994 года стал сепаратистским "государством", находившимся под контролем этнических армянских сил. В результате войны 2020 года Азербайджан восстановил контроль над большей частью Карабаха. А в прошлом месяце Азербайджанская армия разгромила армянские вооруженные силы в остальной части региона и вынудила их сдаться.

В издании The Gazette and Herald (Великобритания), газетах The Seattle Times (США), La Repubblica (Италия), а также на сайтах агентства Reuters, французских телеканалов France24, France Info, La presse (Канада), Newsbeast (Греция), Sky News Arabia, Al-Etihad (ОАЭ), Al-Araby (Катар), Asharq News (Саудовская Аравия) и других порталах распространена информация о том, что глава государства поднял государственный флаг Азербайджана в Ханкенди, а затем выступил с речью.

Портал news.com.au пишет, что победоносный Президент Ильхам Алиев, подняв в воскресенье флаг своей страны в главном городе региона, сказал: "Мы добились того, чего хотели, претворили в жизнь мечты азербайджанского народа, которыми он жил на протяжении десятилетий".

Приводится также цитата главы государства о том, что он ждал 20 лет, чтобы увидеть азербайджанскую власть в Карабахе. Президент также отметил, что эта Победа останется в нашей истории навечно.

В статье отмечается, что эта поездка Ильхама Алиева произошла ровно через 20 лет после того, как он стал Президентом Азербайджана после своего отца Гейдара Алиева.

"20 лет назад, начиная выполнять свои должностные обязанности как Президент, я поставил перед собой задачу номер один, чтобы на всех территориях, на всех землях, во всех городах и селах, которые в то время находились под оккупацией, был поднят Азербайджанский флаг", - цитирует портал слова Президента Ильхама Алиева из его выступления.

Грузинские порталы interpressnews.ge, amnebi.ge, qafqazturk.com, aktual.ge, realnews.ge, 24news.ge, interpress.ge также сообщили о визите Президента Ильхама Алиев в Карабах, опубликовав цикл материалов, в которых говорится о посещении Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым городов Ханкенди, Ходжалы и других освобожденных от оккупации районов. Порталы пишут о поднятии государственного флага на этих территориях, а также о проводимых в этих регионах преобразованиях, о заслуженном наказании, которое понесут армянские сепаратисты, а также приводят высказывания главы государства о проектах, связанных с процветанием Карабахского региона.

Венгерский сайт hirado.hu пишет, что Президент Ильхам Алиев в своем выступлении после поднятия Азербайджанского флага в Ханкенди заявил, что он вернул земли Азербайджана. Он сказал, что Азербайджан ждал этого священного мига 20 лет. Президент Ильхам Алиев отметил, что с тех пор, как он вступил в должность 20 лет назад, это была его цель номер один.

В заметках, опубликованных на порталах 24.hu и privatbankar.hu (Венгрия), рассказывается о поездке Президента Азербайджана в Карабах и об истории этого региона. Отмечается, что Карабах согласно международному праву является частью Азербайджана, но после первой войны между сторонами около 30 лет назад перешел под контроль армян. Однако осенью 2020 года Азербайджан вернул часть территории, а в сентябре этого года вынудил сепаратистов сдаться. После этого официальный Баку начал переговоры о реинтеграции территории в Азербайджан. Руководство Азербайджана обещало обеспечить права армян, но они, испугавшись, покинули территорию.