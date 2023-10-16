https://news.day.az/politics/1606957.html Эрсин Татар посетил Международный фонд тюркской культуры и наследия - ФОТО
Эрсин Татар посетил Международный фонд тюркской культуры и наследия - ФОТО
Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар посетил Международный фонд тюркской культуры и наследия.
Как сообщает Day.Az, Эрсин Татар был проинформирован о работе фонда.
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