Эрсин Татар посетил Международный фонд тюркской культуры и наследия

Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар посетил Международный фонд тюркской культуры и наследия.

Как сообщает Day.Az, Эрсин Татар был проинформирован о работе фонда.

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