Водруженный Президентом Ильхамом Алиевым славный флаг Азербайджана будет развеваться вечно

Флаг Азербайджана, поднятый Президентом Ильхамом Алиевым в Агдере, Ханкенди, на территории Сарсангского водохранилища, в Ходжалы, Аскеране, Ходжавенде, будет развеваться вечно.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.

Он отметил, что Азербайджан и Турция всегда поддерживали друг друга.

"Этот флаг будет развеваться вечно. Поздравляю Президента Ильхама Алиева, братский Азербайджан с победой", - добавил посол.