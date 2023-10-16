https://news.day.az/politics/1606973.html Водруженный Президентом Ильхамом Алиевым славный флаг Азербайджана будет развеваться вечно - Джахит Багчи - ФОТО
Водруженный Президентом Ильхамом Алиевым славный флаг Азербайджана будет развеваться вечно - Джахит Багчи - ФОТО
Флаг Азербайджана, поднятый Президентом Ильхамом Алиевым в Агдере, Ханкенди, на территории Сарсангского водохранилища, в Ходжалы, Аскеране, Ходжавенде, будет развеваться вечно.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.
Он отметил, что Азербайджан и Турция всегда поддерживали друг друга.
"Этот флаг будет развеваться вечно. Поздравляю Президента Ильхама Алиева, братский Азербайджан с победой", - добавил посол.
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