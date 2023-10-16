Король Швеции принял посла Азербайджана

Король Швеции Карл XVI Густав принял посла Азербайджана Заура Ахмедова.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом азербайджанский дипломат сообщил в своем аккаунте в социальной сети "X" (бывший Twitter).

"Мне выпала честь быть принятым в королевском дворце Его величеством королем, Ее величеством королевой и Его величеством наследным принцем", - говорится в публикации.

Посол также подчеркнул, что в ходе встречи он проинформировал короля о развивающихся азербайджано-шведских отношениях.