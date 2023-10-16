https://news.day.az/politics/1606978.html Король Швеции принял посла Азербайджана
Король Швеции принял посла Азербайджана
Король Швеции Карл XVI Густав принял посла Азербайджана Заура Ахмедова.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом азербайджанский дипломат сообщил в своем аккаунте в социальной сети "X" (бывший Twitter).
"Мне выпала честь быть принятым в королевском дворце Его величеством королем, Ее величеством королевой и Его величеством наследным принцем", - говорится в публикации.
Посол также подчеркнул, что в ходе встречи он проинформировал короля о развивающихся азербайджано-шведских отношениях.
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