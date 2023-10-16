Курсанты, поступившие на «Курс подготовки гизирей», приняли присягу

В Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии состоялась церемония принятия присяги курсантами Военного института им. Гейдара Алиева, поступившими на "Курс подготовки гизирей" по ступени среднего специального образования.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Ректор Национального университета обороны, профессор генерал-лейтенант Гейдар Пириев поприветствовал участников церемонии и пожелал курсантам успехов в учебе и дальнейшей службе.

Генерал-лейтенант Г.Пириев рассказал о заботе Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева о развитии системы образования, положительных результатах реформ, проводимых в азербайджанской армии в области военного образования, а также о проделанной работе по приведению нашей армии в соответствие с турецкой моделью.

Затем на плацу состоялась церемония принятия курсантами Военной присяги.

В заключение личный состав прошел торжественным маршем перед трибуной.