Действующие в Азербайджане политические партии выступили с обращением к Президенту Ильхаму Алиеву

Действующие в стране политические партии выступили с обращением к Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в обращении говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Национальное единство азербайджанского народа, героизм нашей победоносной Армии и решительная политическая воля Вашего превосходительства вызывают сегодня гордость у азербайджанцев всего мира. Каждый гражданин Азербайджана, независимо от политических взглядов, сейчас понимает, что главной причиной трагедий, происходивших с нами во все периоды истории, потери наших земель, изгнания наших соотечественников из родных краев, нарушения нашего суверенитета были отсутствие национального единства, слабость нашей военной и экономической силы.

Успехи, которых Вы достигли во внутренней и внешней политике Азербайджана, проявляя на протяжении долгого времени большое терпение, выдержку и волю, шаг за шагом приближали нашу страну ко Дню Победы, обеспечению территориальной целостности, суверенитету. Повышение, в первую очередь, благосостояния населения, развитие наших регионов, диверсификация экономики, построение современной армии стали возможными благодаря Вашему напряженному труду. Равное отношение к проживающим в нашей стране гражданам различной этнической и религиозной принадлежности, обеспечение свободы слова и мысли, развитие демократии и плюрализма, установление политического диалога можно считать основами сегодняшней вызывающей гордость истории нашей страны. Несомненно, все это стало возможным лишь благодаря решимости политического лидера, служащего великим идеалам и стремящегося к высшим целям, всегда думающего о своем государстве и народе.

За последние 20 лет Азербайджан прошел через тяжелые испытания для того, чтобы обеспечить под Вашим руководством свою территориальную целостность, восстановить суверенитет, добиться возвращения вынужденных переселенцев на родные земли. Вы, не полагаясь полностью на силу международных организаций, международного права в предотвращении угроз против нашей страны со стороны засевшего в Карабахе преступного режима, террористических группировок и их иностранных покровителей, построили в Азербайджане сильную экономику и современную армию. Наряду с этим, Вы проводили дальновидную политику, направленную на повышение авторитета Азербайджана на международной арене, на то, чтобы наша страна заняла достойное место в мировом сообществе, обрела сильных международных партнеров. В нашей 44-дневной справедливой войне весь азербайджанский народ также стал свидетелем грандиозных достижений во внешней политике.

Уважаемый господин Президент,

Сейчас, по прошествии длительного исторического периода, Азербайджанское государство переживает торжество Победы в Отечественной войне. В результате великой Победы пресловутый режим, созданный на территории Азербайджана без каких-либо моральных, политических и правовых оснований, канул во тьму истории. Сегодня благодаря большой политической воле, национальному единству, мощной армии Азербайджанский флаг развевается в Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенде, Агдере. Конституция Азербайджанской Республики применяется как единый основной закон на всей территории страны. Эти великие исторические моменты, которые мы переживаем, стали возможными не благодаря международному праву, а именно благодаря нашей сильной экономике, нашей героической Армии и национальному единству, солидарности.

Действующие в Азербайджане политические партии еще раз заявляют о своей политической солидарности ради счастливого будущего нашей страны, поддержке Вашего превосходительства в проводимой Вами успешной внутренней и внешней политике во имя процветания нашего народа, вечного суверенитета нашего государства.

1. Партия "Ени Азербайджан"

2. Партия гражданской солидарности - председатель Сабир Рустамханлы

3. Партия "Ана Вэтэн" - председатель Фазаил Агамалы

4. Партия Единого Народного фронта Азербайджана - председатель Гудрет Гасангулиев

5. Партия Великого созидания - председатель Фазиль Мустафа

6. Партия демократических реформ - председатель Асим Моллазаде

7. Партия "Вахдат" - председатель Таир Керимли

8. Партия демократического просвещения Азербайджана - председатель Эльшан Мусаев

9. Партия национального фронта - председатель Рази Нуруллаев

10. Партия "РЕАЛ" - председатель Ильгар Мамедов

11. Партия "Право и справедливость" - председатель Али Инсанов

12. Демократическая партия Азербайджана - председатель Сардар Джалалоглу

13. Партия "Адалят" - председатель Ильяс Исмайлов

14. Партия "Умид" Азербайджана - председатель Игбал Агазаде

15. Партия Классического Народного фронта - председатель Мирмахмуд Фаттаев

16. Партия национальной независимости Азербайджана - председатель Арзухан Ализаде

17. Партия "Современный Мусават" - председатель Хафиз Гаджиев

18. Партии "Движение национального возрождения" - председатель Фарадж Гулиев

19. Партия "Великий Азербайджан" - председатель Эльшад Мусаев

20. "АГ партия" - председатель Турал Аббаслы

21 .Партия "Азад Вэтэн" - председатель Акиф Наги

22. Партия "Будущий Азербайджан" - председатель Агасиф Шакироглу

23. Партия "Новое время" - председатель Муса Агаев".