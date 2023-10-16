https://news.day.az/politics/1607060.html Путин принял участие в открытии дороги к границе с Азербайджаном
Путин принял участие в открытии дороги к границе с Азербайджаном
Президент России Владимир Путин 16 октября принял участие в открытии дороги, ведущей к границе Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на сайт Кремля.
Президент РФ, присоединившийся к церемонии по видео-конференц-связи, открыл отремонтированные участки автодороги "Кавказ", которая проходит через Дагестан к границе Азербайджана.
Владимир Путин заявил, что эта дорога играет важную роль в развитии транспортного коридора Север-Юг и что он обсудил вопросы строительства коридора с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Президент России подчеркнул, что партнеры проводят большую работу по реализации коридора Север-Юг.
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