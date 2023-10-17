Что на самом деле беспокоит Томаса де Ваала?

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о британском журналисте Томасе де Ваале и его проармянских высказываний. Представляем вашему вниманию текст публикации:

Представлять его нет особой нужды: любой, кто сколько-нибудь интересуется армяно-азербайджанским конфликтом, знает про его "Черный сад". В последние годы де Ваал значительно приутих - но вот вот сейчас его имя стало все чаще всплывать: он то и дело выражает беспокойство о том, что происходит в Карабахе и между Ереваном и Баку в частности.

Беспокоит его и исход армянского населения из Карабаха, и "нежелание Алиева возвращать туда армян", и много чего еще - желающие могут ознакомиться на его странице в Х (твиттере).

Но есть вот ощущение, что де Ваала беспокоит совсем другое. Он сделал себе имя на карабахском конфликте и анализе, чаще всего действительно объективном, тех событий. На прогнозах, экспертных мнениях и оценках. И, надо сказать, де Ваал заработал не только репутацию, но и деньги. Западный специалист по этому конфликту, да еще и действительно "в теме" - штучный товар, почти эксклюзив.

Так вот думается, что де Ваала гораздо больше беспокоит собственная судьба. Специалист по карабахскому конфликту - это прекрасно, но что делать, когда конфликта по сути больше нет? Какие книги продавать? На какие исследования брать финансирование? Что анализировать-то? Ну ладно, еще полгодика можно будет "беспокоиться о судьбе армян Карабаха", а дальше что? Тем более после того, как Баку и Ереван подпишут наконец мирный договор?

Видимо, де Ваал до сих пор не решил, чем будет заниматься. Отсюда и сознательное нагнетание повестки. Из этой серии страшилки про Сюник, на который вот-вот нападут азербайджанцы. Де Ваал реально полагает, что "нападение Азербайджана на Сюник" возможно? Нет конечно, он прекрасно понимает, что это фантастика. Но тема вброшена, и Томас де Ваал и другие будут максимально ее раскручивать, пока не подвернется что-нибудь еще. И тихо в душе надеяться, что Баку и Ереван никогда не договорятся. Ведь если между Азербайджаном и Арменией будет война - снова будут нужны эксперты, второй "Черный сад" сам себя не напишет.

А то ведь возьмут Алиев с Пашиняном, подпишут мирный договор - и все, придется де Ваалу (да и многим другим) искать новую тему и новых спонсоров.