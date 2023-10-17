МИД о наличии азербайджанцев среди заложников, захваченных ХАМАС

Неизвестно, есть ли среди заложников, захваченных ХАМАС, азербайджанцы.

Об этом во вторник в ответ на запрос Day.Az сообщил начальник Управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Те, кто хочет покинуть страну, могут воспользоваться регулярными рейсами", - заявил А.Гаджизаде.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху. В результате число погибших превысило 1 400 человек, более 3 300 получили ранения.

Среди погибших 8 лиц азербайджанского происхождения.