Грехи прошлого настигли Вагифа Хачатряна в суде

- очередная жертва пыток напомнила ему о себе - ВИДЕО

Вагиф Хачатрян, обвиняемый в совершении геноцида в селе Мешали Ходжалинского района, сегодня в суде столкнулся с очередной жертвой своих пыток.

Как передает Day.Az, на кадрах, снятых во вторник корреспондентом Trend из зала суда, видно, что мужчина, подвергшийся пыткам со стороны В.Хачатряна во время Первой Карабахской войны, подошел к камере, где содержался обвиняемый со словами: "Помнишь...?"

Затем учавствующий в качестве потерпевшего в судебном процессе был отстранен прокурором от обвиняемого.

Отметим, что гражданин Армении Хачатрян Вагиф Черкезович, находящийся в международном розыске в связи с Мешалинским геноцидом, был задержан на ППП "Лачин" в июле этого года.

В декабре 1991 года преступная группировка, членом которой он являлся, убила 25 азербайджанцев, ранила 14 человек и изгнала 358 азербайджанцев с законного места жительства в селе Мешали Ходжалинского района.

В связи с возникновением достаточных основательных подозрений было принято постановление о привлечении Вагифа Хачатряна в качестве обвиняемого по статье 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.

В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.