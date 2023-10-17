Красный Крест рассказал о работе, проведенной в Азербайджане

В прошлом году было собрано 1 202 биологических образца у 523 членов семей лиц, пропавших без вести в период Первой Карабахской войны.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом было сказано на мероприятии Международного комитета Красного Креста (МККК), проведенном для представителей СМИ.

Было отмечено, что с 1 080 членами этих семей поддерживалась повторная связь посредством 30 сопровождающих лиц.

"Психосоциальная поддержка была оказана 306 членам семей посредством телефонных звонков", - было подчеркнуто на мероприятии.