https://news.day.az/politics/1607142.html Красный Крест о прошлом и будущем офиса в Ханкенди
Красный Крест о прошлом и будущем офиса в Ханкенди
Офис Международного Комитета Красного Креста в Ханкенди никогда не был привязан к Армении.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявила заведующая отделом по связям с общественностью бакинского представительства Международного Комитета Красного Креста (МККК) Илаха Гусейнова.
По ее словам, офис и в настоящее время продолжает функционировать.
"Офис в Ханкенди никогда не подчинялся и не будет подчиняться Армении. В годовых отчетах МККК Карабах всегда отмечался как территория Азербайджана", - добавила И.Гусейнова.
Отметим, что МККК проводит информационную сессию для журналистов.
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